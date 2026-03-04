お笑いコンビのEXITがパーソナリティを務めるフジテレビのバラエティ番組『EXITV』が、24日(24:55～)に最終回を迎え、5年半の歴史に幕を下ろす。ゲストに明石家さんまがサプライズ出演し、放送終了後に同局の動画配信サービス・FODで配信される。

視聴者やゲストからの相談・お悩みをEXITの2人がトークで明るく照らし、ポジティブに解決してきた同番組。総勢151人のゲストが登場してきたが、5年半の最後を締めくくるにふさわしいスペシャルゲストとして、さんまが出演する。

最終回は“ゲストなし”と聞かされ、トーク収録を進めていたEXIT。そんな2人のもとに突然、さんまがサプライズ登場。『ホンマでっか!?TV』で約5年間の共演を通じて距離が縮まり、プライベートでも親交のある大先輩の予想外の登場にEXITの2人も大興奮だ。

驚きながらも、ゲストのお悩みを解決するという番組のコンセプトに沿って、さんまの悩みを聞き出そうとするものの…。

『EXITV』では、「こんなコント番組をやってみたい!」というEXITの一言がきっかけとなり、コント番組『マイクロコントラボ』も誕生。EXITに加え、マヂカルラブリー(野田クリスタル、村上)、かが屋(加賀翔、賀屋壮也)、田崎さくららが出演した。

