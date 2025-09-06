ゆうちゃみの妹でモデル・タレントのゆい小池が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

ゆい小池とゆうちゃみ

ゆい小池は、8月に放送されたバラエティ番組で「ゆいちゃみ」から「ゆい小池」に改名することを発表。改名からおよそ1カ月が経ったが、MCの鷲見玲奈が「ゆい小池さんです」と紹介すると、EXITの兼近大樹とりんたろー。は「ゆい小池！？」「なんなんだ、ゆい小池って！」と驚きを隠さなかった。ゆい小池は笑顔で「改名しました」と2人に説明した。

この日は開催中の大阪・関西万博をスペシャルサポーターとしてアピール。地元大阪での開催とあって「何回も万博に行っている」とゆい小池。「世界の色や文化、未来の技術が見られて幸せ空間だった」といい、ゆうちゃみも「10回くらい行ったよね。一番好きなのはヘルスケアパビリオン。人間洗濯機は家庭に一台置ける。未来が見えた」と興奮した様子で伝えた。

ステージには万博公式キャラクターのミャクミャクが登場。きょうが最後のTGC出演とあって、最後は「万博で待っているよ バイバイ」とTGCで初めての肉声を披露していた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕