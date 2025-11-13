お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が12日、自身のインスタグラムを更新。ピン芸人のもちを。、PANAとのルームシェア生活を終了し、一人暮らしを始めたことを報告した。

EXITの兼近大樹

兼近は、3ショット写真などを添えて「一人暮らし。」とコメント。ハッシュタグで「#12年に渡る芸人ルームシェアを解散しました #おじさん青春の終焉 #解散は #もう誰からも止められなかった #なんで？ #って聞いてきた人も返答待たずに #そりゃそうか #と納得していた #34.35.36歳になっちゃったんだもん #大家が怖がって部屋も借してくれない」と伝えた。

続けて、「#帰っても起きても電気つけるところから始まる #今日あった出来事を誰にも話せず終わる日がある #風呂場で試したいワードを叫んでも評価してもらえない」と一人暮らしの寂しさも吐露。「#12年ありゃ変化もあった #俺が変わったんじゃなく #周りが変わっていただけだった #東京来て初めての一人暮らし #これからは俺も変わります」とつづった。

この投稿に、「ひとり暮らしデビューおめでとう！東京での新たな生活たのしんでね」「3人の新たな生活楽しみですね」「シェアズ解散さみしいけど、新たな一歩も応援するよ」などとエールが続々。

また、「りんたろー。さんの反応はどうだったのですか??」との質問が寄せられ、兼近は「俺んとこ来ないか？でした」と相方・りんたろー。の反応も明かした。