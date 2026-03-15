きょう15日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「姉さん、こだわりの美容」など3本を放送する。

「姉さん、こだわりの美容」

サザエは買い物の途中、井戸端会議をしている主婦たちを見かける。その中の1人が、肌がとてもきれいになったと話題になっていた。聞けば、その主婦は美肌のために生活改善をしたという。感化されたサザエは、自分も美肌のために努力することにする。さっそく夕飯をサラダがメインの健康メニューにしたり、体操を始めたりする。

「商売繁盛のヒケツ」

波平がカメラを買いに行くと、カメラ屋の主人・石井から「どんな不器用でも写せるカメラ」をすすめられ、腹が立った波平は、カメラを買わずに店を出てしまう。その翌日、会社帰りに立ち寄った居酒屋で、波平は石井とバッタリ会う。石井は昨日の非礼をわび、自分は商売に向いてないと、波平に相談する。

「中島くんのメダカ」

サザエが駅弁を買って帰り、夕飯が駅弁になる。おいしい駅弁を堪能したカツオは「明日は給食がない日だから駅弁を持って行けばよかった」と残念がる。するとサザエが駅弁の空箱に手料理を詰め、カツオに持たせてくれる。昼休み、カツオは自慢げに駅弁を披露するが、中島が釜めし弁当を持って来たため、クラスの注目が中島に集まる。

(C)長谷川町子美術館