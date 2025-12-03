子育て中のお母さんは、食事をするのも一苦労。うやらそれは動物界でも同じなようです。

アドベンチャーワールドの公式TikTokアカウントでは、可愛い3匹の子どもを持つ、アムールトラのお母さんの食事風景に大きな注目が集まっています。身体も大きく強そうな印象のあるトラですが、子育てにはやはり苦労するようで……。

子育ての合間に食事を摂ろうとするお母さん。そこへ、肉に興味津々な子どもがちょっかいをかけてきました。

お母さんが咥えた鶏肉をガジガジかじって引っ張ってきて……

あまりにしつこいので、思わず「邪魔!」と子どもを押しのけるお母さん。しばらくすると、他の兄弟も興味を示しはじめて……

鶏肉をめぐって3匹の兄弟ケンカが勃発!!

鶏肉を突いたり転がしたり、じゃれついたり、まるでオモチャで遊ぶ猫のよう。それ、お母さんの食事なんですけど……

子どもたちのわんぱくっぷりに呆然と壁を見つめるお母さん。「子育てってこんなに大変なの?」という心の呟きが聞こえてきそうですね…

子どもたちがあっちへ行った隙に食べようとしますが、すかさず戻ってきてチョップをかまします。お母さんがゆっくり食事を摂るにはまだまだ時間が掛かりそうですね。

慌ただしいお母さんトラの食事風景に、「3つ子のママは忙しすぎる」「母ちゃんて大変だな…お疲れ様です」「トラの世界でもママはゆっくり食事できないんだね」「獰猛なのに可愛くて仕方ない」「チビちゃん達のお相手したい」など労いのコメントが多数寄せられました。

アドベンチャーワールドのTikTokアカウントでは、愛らしい赤ちゃん動物の成長風景や、飼育員だからこそ見られる珍しい姿など、動物好きにはたまらない動画を多数発信中。癒しいっぱいの動画をぜひ覗いてみてくださいね!