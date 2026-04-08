春の陽気に誘われて、ついウトウトしてしまう今日この頃。北海道の旭山動物園でも、ゴマフアザラシの子どもが、まさに……。

昨日のゴマフアザラシのこども🦭

(@asahiyamazoo1より引用)

ころんと横たわったゴマフアザラシの子ども、可愛いですね。ぽてっとした体ともふもふの毛並みを揺らしながらあくびをしたかと思うと、鼻をヒクヒクさせながらウトウト……。どの瞬間を切り取っても“癒し”しかない映像です。

この光景に、「ぽよぽよおなか...かわいい!」「もちもちでもふもふでむくむく」「心が浄化されるかわいさたまらん」「あくびしちゃって可愛いなぁ」「寝起きの我が子やん」「旦那に似てる。まじで笑」「雪見だいふくすぎる」と、みなさんほっこり。また、「俺も帰ったらこうなるわ」「はやくコレになりたい」と、アザラシの脱力ぶりに共感する声も寄せられていました。

眠い時にすぐ眠れてしまうアザラシが羨ましく思えますが、私たちは授業中や就業中にお昼寝するわけにはいきません。せめて休憩時間だけでも、こうした“ぽよぽよタイム”をのぞいてみてはいかがでしょうか。きっと、良い気分転換になりますよ。