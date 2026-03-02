生命が誕生する瞬間は神秘的で尊いもの。実は今、「サラワクスウェルシャーク」というサメの卵が「美しすぎる!」とSNSで話題となっているんです。

透明なたまごの中で意外と動きます🦈🥚

本当に美しいですね。サラワクスウェルシャークの卵は透明で、まるでガラスの瓶のよう。中の赤ちゃんが、こんなにもはっきり見えるなんて驚きです。

この動画がポストされると、「すごい」「えーこんなに動くの!?透明すぎて中見えちゃうの可愛いわ〜」「生命の神秘」「既に産まれてるのに産まれてないな」「背景と相まって1枚の絵画のよう…」と、驚きと感動の声が続々と寄せられています。

まるでアートな卵が見られるのは、茨城県の水族館「アクアワールド・大洗」。同館では、間もなく孵化の時を迎えます。世界に飛び出す瞬間を待ちきれず、卵の中でバタバタくるくる動く赤ちゃん。誕生の瞬間が、楽しみですね!