子どもの成長は早いもので、生まれて数カ月もすれば目が離せなくなってしまいますよね。山口県にある「秋吉台サファリランド」でも、12月に生まれたばかりのライオンの赤ちゃんが、元気いっぱいでじっとしていないようです。

ミルクを飲み終えた子から順番にカゴにいれますが結局は4頭とも脱走します😅みんな元気いっぱい!

.

本日より公開です🐾

初四つ子にスタッフもメロメロです🥰🫶

(@aki_safarilandより引用)

ライオンの赤ちゃんたち、とっても可愛いですね。この子たちが生まれたのは、昨年末の12月20日。ライオンは通常2～3頭の出産が多く、4つ子の誕生はかなり珍しいケースなのだとか。わずか3週間ほどでこんなに元気に動き回るなんて、すごい。ちょっと蛙っぽい鳴き声もまた、たまらなく可愛いです!

この様子に、SNSでは「なんだこのかわいい生き物」「ぬいぐるみが動いてるぅぅ」「元気いっぱいで可愛すぎます」「鳴き声やばかわいい」「おばちゃんもめろめろです」といった声が。みなさん、ハートを鷲掴みにされてしまったようです。

画面越しでこんなに可愛い4つ子ちゃん。1月10日から一般公開が始まっていますが、もっと間近で見てみたいと思いませんか? 実は、同じ部屋に入って写真を撮影したり、触ることができちゃうイベントも用意されているんです!

1組約2分の入れ替え制で、参加料は1組2,000円。ふれあえる赤ちゃんは1頭のみとなりますが、こんな貴重な体験、なかなかありませんよね。現在、1月の参加受付が同園ホームページにて行われていますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。