4月11日22時から日本テレビで放送される「THEマントルトーク～愛を語る灼熱トークSHOW～」にて、京本大我、大和田伸也らを迎え、『名探偵コナン』をテーマにした内容が放送される。

本番組は、「好きなものを同じ深さで語る時、そこには熱いマントルが沸いている」をコンセプトに、特定のテーマを愛してやまない人々が集結するトーク番組。4月11日放送回では、劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して日本テレビ系で開催中の「コナン祭り」の一環として、『名探偵コナン』をテーマにトークを繰り広げる。

スタジオには、芸能界きってのコナンの大ファンとして知られる京本大我(SixTONES)をはじめ、大御所俳優の大和田伸也、元スピードスケート選手の髙木菜那、歌手の水森かおり、CUTIE STREETの川本笑瑠、井上裕介(NON STYLE)と、芸能界のコナン好きが集結。さらに観客席では総勢約70名のコナンファンが見守る。

推しキャラである怪盗キッドの白いタキシード姿に身を包んだ京本は、「こんなにちゃんとコスプレさせていただいたのは初めてなので、メイク室でもテンション上がっちゃいましたね！」と大興奮。その魅力について京本は「登場シーンとか、キッドが出てくるだけで華やかになりますし、セリフもすごいキザだったり、とにかく格好いいシーンが盛りだくさんなんですよ」と熱く語る。

コナングッズが当たるSNSキャンペーン

番組公式Xでは、プレゼントキャンペーンを4月6日～11日の間で実施。アカウントをフォローし、最も「マントル(アツい)」と思うコナンのセリフにハッシュタグ【#マントルトーク】・【＃劇場版名探偵コナン】をつけて投稿すると抽選で、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』ポスター(10名)や『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』風のハンディファン(5名)が当たる。

また、4月17日まで開催中の日本テレビ系「コナン祭り」では、データ放送と連動して、番組放送中にクイズに正解すると豪華プレゼントに応募できるキャンペーンなども実施している。

(c)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会