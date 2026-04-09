4月10日より公開される、劇場版名探偵コナン第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。GW前のこの時期、公開を毎年楽しみにしているファンも多いのではないでしょうか。

10日の公開を目前に、劇場版名探偵コナン公式Xアカウント (@conan_movie) より、「ハイウェイの堕天使 入門編」と題した動画がポストされました。

動画では、高校生探偵・工藤新一が黒の組織に毒薬・APTX4869を飲まされ、「江戸川コナン」と名乗るシーンからスタート。そこから今回のキーキャラクターである、「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速、神奈川県警の横溝重悟、千速の弟であり爆破物処理班として活躍した萩原研二、その親友の松田陣平と、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にまつわるキャラクターがアニメ本編のエピソードとともに紹介されます。

5分半の投稿は、公開から1日経たずに5.2万件ものいいねが寄せられており、「たった5分半なのにもう泣いている私」「直前にこんな動画最高すぎる…最後泣ける。本当に楽しみです」「これめちゃくちゃ分かりやすい!! 早く見たくなってきたー」とファンから絶賛の声多数。

また、「初日に一緒に観に行く友人に早速送りました」「これ良いね。毎年恒例にして欲しいぐらいライト層に優しい」「これは神と言うやつ コナンあまり分からなかったり追えてない人も全人類これを見て映画館に行こう」と、一緒に行く方や初見の方におすすめする方も。長く続く作品だと「わからないかも…」と思うこともありますが、この動画なら映画を観る前にサクっと予習できそうですね。