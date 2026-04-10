いよいよ今日4月10日から公開開始となった、劇場版名探偵コナン『ハイウェイの堕天使』。その予告映像に、とある企業が反応し話題となっています。

明日公開！かっこいい道路が沢山登場しますね👀

壊されませんように…🥺

(@ShutokoOfficialより引用)

予告映像を引用してこうつぶやいたのは、「首都高速道路株式会社」の公式Xアカウント(@ShutokoOfficial)。

コナン映画ではこれまで、シンガポールの有名ホテル「マリーナベイ・サンズ」をはじめ、スタジアムやダムなど数々の建造物がド派手に破壊されてきました。そのスリル溢れる展開と大迫力の映像を楽しみにしている人も多いかと思いますが、当事者からするとまた違った見方になるようです。

最新作は、横浜を舞台に神奈川県警交通機動隊の萩原千速がバイクで大活躍するという内容なので、予告映像にも高速道路のシーンが多数登場しています。もしかしたら今回は首都高が……!? それは映画を観てのお楽しみ。

この投稿には、「コナンに出た時点で爆破確定」「残念ながらきっと爆破されます」「残念ですが派手に壊されますので予算確保よろです」「たぶんドカンと…」「フ ラ グ」「たぶん壊される（定期）」「完全にフラグwww」といった現実を突きつける声のほか、「例え壊されても鈴木財閥が何とかしてくれます！」といった励まし(?)も寄せられていました。

いよいよ公開となった『ハイウェイの堕天使』。果たして、首都高の運命は――!?