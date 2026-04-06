オンライン動画配信サービスHuluは、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の4月10日公開を記念し、4月6日より、物語の舞台である横浜、そして東京・渋谷にて大規模な屋外広告キャンペーンを展開する。

本キャンペーンでは、映画で登場する“風の女神”こと萩原千速(はぎわら ちはや)をメインに、名シーンを凝縮した全長約14.5メートルのモザイクアート「萩原千速・風の女神の飛翔画(エンジェルアート)」や、舞台・横浜へと繋がるトレインジャックを展開する

渋谷に14.5mの翼「萩原千速・風の女神の飛翔画」が出現

渋谷には、東急渋谷道玄坂ハッピーボードを活用した、全長約14.5メートルに及ぶ巨大モザイクアートが登場。萩原千速の象徴である「翼」を模したこのアートは、劇場版過去作やテレビアニメの名シーンで構成されている。

掲出期間：2026年4月6日(月)〜4月12日(日)

場所：東急渋谷道玄坂ハッピーボード(渋谷駅地下通路)

横浜を駆け抜ける「旋風の記憶(ハイライト)トレインジャック」

最新作の舞台である横浜へと続く京浜東北線を、萩原千速×江戸川コナンが完全ジャック。車内の中づり、ドア横、ビジョンにいたるまで、車内すべてが2人の共闘や名場面など“旋風”を感じるシーンで埋め尽くされる。

運行期間：2026年4月6日(月)〜4月19日(日)

対象路線： 京浜東北線(1編成)

横浜の駅構内で特別映像「旋風の残影(ビジョン)広告」放映

新高島駅、横浜駅にて、萩原千速とコナンの連携を捉えた疾走感あふれるスペシャル映像を放映する。

4月1日(水)〜4月30日(木)：みなとみらい線 新高島駅ホームドアビジョン

4月6日(月)〜5月3日(日)：JR横浜駅 J-ADビジョン

(c)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会