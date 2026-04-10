JR西日本は10日、「WEST EXPRESS 銀河」紀南コースを2026年夏期(7～9月)運行すると発表した。京都～新宮間で運行され、京都駅から新宮方面は夜行特急列車、新宮駅から大阪・京都方面は昼行特急列車としての運行を予定している。

「WEST EXPRESS 銀河」紀南コースを今夏も運行

2026年夏の「WEST EXPRESS 銀河」紀南コースは7月3日から9月30日まで、月・金曜日に京都発新宮行の夜行特急列車、水・日曜日に新宮発京都行の昼行特急列車を運行。お盆期間(8月10～16日)は運行されない。往路の夜行特急列車は京都駅21時13分発・新大阪駅22時13分発・大阪駅22時19分発・和歌山駅0時30分発・串本駅8時0分発・古座駅8時10分発・太地駅8時46分発・紀伊勝浦駅9時10分発・新宮駅9時35分着となる。和歌山駅停車中に「和歌山ラーメン」を楽しめる(料金が別途必要)ほか、車内や停車駅で地元と連携したおもてなしも予定している。

復路の昼行特急列車は新宮駅14時0分発・紀伊勝浦駅14時18分発・太地駅14時24分発・古座駅14時43分発・串本駅15時7分発・周参見駅16時9分発・白浜駅16時32分発・紀伊田辺駅16時54分発・御坊駅17時28分発・海南駅18時46分発(休日は18時45分発)・和歌山駅19時5分発(休日は18時57分発)・日根野駅19時37分発(休日は19時31分発)・天王寺駅20時5分発・大阪駅20時17分発・新大阪駅20時22分発(休日は20時23分発)・京都駅20時53分着で運行する。

きっぷは運行日1カ月前の10時に発売。JR西日本ネット予約サービス「e5489」をはじめ、全国の「みどりの窓口」や「みどりの券売機プラス」でも購入できる。「e5489」では、「ファーストシート」「クシェット」「リクライニング」を利用する「WESTER」会員に限り、きっぷ発売日1週間前の5時30分から「事前申込サービス」を利用できる。