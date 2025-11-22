京都鉄道博物館は、JR西日本の「WEST EXPRESS 銀河」を12月18～24日に特別展示すると発表した。今年を締めくくる特別展示車両として、鉄道分野におけるデザインの国際コンペティション「ブルネル賞」の優秀賞を9月に受賞した「WEST EXPRESS 銀河」が選ばれた。

「WEST EXPRESS 銀河」を京都鉄道博物館で特別展示

「WEST EXPRESS 銀河」の特別展示は本館1階「車両のしくみ / 車両工場」エリアで行われ、「モハ117-7036」「モハ116-7036」「クロ116-7016」の3両を展示し、あわせて京都鉄道博物館の収蔵車両クハ117形も展示する。

展示期間中、一部の日を除き、10時から16時30分まで2・3号車の車内も見学できる。期間中、「SLスチーム号」への特製ヘッドマーク掲出、車両銘版下への「車両銘板風展示記念シール」貼付といった連動企画も行われる。

「WEST EXPRESS 銀河」の特別展示に合わせた関連イベントも複数実施。12月20・21日、「WEST EXPRESS 銀河」山陽コース(京都～下関間)沿線の山口県、柳井市、防府市による観光PRイベントを館内で行う。ふくだるまグッズのガラポン抽選、柳井金魚ちょうちん展示、銀河コラボグッズ展示など、各自治体の魅力を紹介する内容となる。

12月24日に「WEST EXPRESS 銀河」の車内で、鉄道談議に花を咲かせながらクリスマスイブを過ごす「WEST EXPRESS 銀河で夜更かし in クリスマスナイト」と銘打った催しも実施。事前申込みを行うことで参加でき、チケットは「アソビュー!」で12月4日16時30分から12月18日23時59分まで販売される。販売枚数は31枚限定のため、売り切れ次第、販売終了となる。

ブルネル賞優秀賞受賞を記念した特別企画として、「WEST EXPRESS 銀河」のデザインを担当した川西康之氏による同車両の解説ツアーを12月21日に開催。事前申込みを行うことで参加でき、「tabiwaトラベル」で12月2日13時から販売される。