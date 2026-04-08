バンダイスピリッツは、『仮面ライダーアギト』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーギルス」(11,000円)の2次受付を行っている。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年1月発送予定。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーギルス」は、『仮面ライダーアギト』より、仮面ライダーになってしまった男＝「葦原涼」が変身する「仮面ライダーギルス」を真骨彫製法シリーズで再現したアイテム。

真骨彫製法が培ってきた巧みな造形技術により、生物感溢れるデザインが特徴の「仮面ライダーギルス」を忠実に立体化。全身各所の緑の生体装甲と、黒い皮膚部分の質感の違いを、造形・彩色に差をつけることでリアルに追求している。

人体構造に基づき、可動時に外観が崩れない関節構造を採用。腹部に軟質パーツを用いることで、体を深く曲げた姿勢にも対応。「ギルス」ならではの特徴的なポーズを再現可能になった。

両足の踵から伸びる「ギルスヒールクロウ」に加えて、両腕から出現する鉤爪「ギルスクロウ」および触手状の鞭「ギルスフィーラー」を交換用パーツで再現。「ギルスフィーラー」にはベンダブル素材を内蔵し、柔軟に曲げることが可能となっており、劇中の大きくしなる様を自在に表現できる。

口部の牙「デモンズファングクラッシャー」を開いた状態で造形された交換用頭部パーツも付属し、咆哮するシーンを再現可能。頭部の「ギルスアントラー」が短くなった状態を再現できる交換用パーツも付属。パーツの組み替えにより、劇中の様々なシチュエーションを再現して楽しめる。

発売済みの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver.」（別売り）と組み合わせて、「アギトVSギルス」の激突も再現可能だ。

主な商品内容

本体

交換用手首パーツ左右各4種

交換用頭部パーツ

各種武器左右各3種

(C)石森プロ･東映