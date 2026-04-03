「100万円以下とは言ったけども…」「ヤべー!」あの、母親へのプレゼント購入で“思わぬ事態”に　接客した店員は大感激「あのちゃんですよね? もう本当にいい子! 素敵～!」

「全部バレてて」「しぶしぶカード渡した」歌手でタレント・あのが、母親にプレゼントを贈ったエピソードを明かした――。

あの

「プラプラ歩いてたら」「なんか吸い込まれた」

3月31日深夜のニッポン放送『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、TBS系『A-Studio＋』に言及したあの。同番組では、自身が不登校だった中学時代の保健室の先生に取材していたが、「保険の先生が、僕の母とこっそりやり取りしてたみたいなことを聞かされて……」と回顧。これまでまったく知らなかった事実に、「気にかけてくれてたんだなって、改めて思った」そうで、「死ぬほど迷惑かけてたなみたいな気持ちもありながら、今に至るんですけど。その話を聞いて、考えてくれてたんだなって」と胸中を語った。

収録を終えたあのは、母親の誕生日が近かったこともあり、感謝のプレゼントを贈ろうと決意。「ちょっといいカバンを買えたらと思って、銀座に行きました」と明かしつつ、「プラプラ歩いてたら、ティファニーがあって。なんか吸い込まれてたの。マジで絶対買うつもりないのに」と吐露。ふらっと入店すると、年配の女性店員に声をかけられ、予算も聞かれてしまったそうで、「相場もわからないし、何を買うかも決めてないし。“ああ……、えっと……、100万以下で”って。言った瞬間、ヤべー! みたいな(笑)」と打ち明けた。

店員にさまざまなアクセサリーを勧められ、「とびっきりキラキラしてめちゃくちゃかわいいネックレスがあって。絶対これだ! と思ったの。“これです。これください”みたいな」と即決してしまったというあの。さらに、店員に、「あのちゃんですよね? お母さまにですか? もう本当にいい子! 素敵～!」と持ち上げられ、「もう全部バレてて……」と苦笑い。プレゼントの予算は、20～30万円を考えていたが、値段を聞くと60万円超えだったといい、「もう引き下がれない。あのちゃんってバレてるし、めっちゃ好感度爆上がりしてる。これで、“やっぱりやめます”は絶対無理」「60万円のアクセサリーなんて買ったことないわけ。100万円以下とは言ったけども……。結構、勇気いるよね。だから、しぶしぶカードを渡して」と思い切って購入したと明かした。

その後、プレゼントを渡すため、母親と会うことに。しかし、あのが持っていた高級ブランドバッグを見た母親から、「また高そうなの買って! お金は大事にしないとダメよ!」とたしなめられ、「人にプレゼントあげるのも苦手なのに。めっちゃあげづらいし、怒られたらどうしよう? みたいな……」とドキドキ。「マジで冷や汗かきながら、おそるおそる」プレゼントを渡すと、「喜んでくれた」そうで、「“あっ、ありがとう”みたいな。自分がもらったら喜ぶやん! って思いながら(笑)。早速目の前で付けてくれて。似合ってましたから、無事成功しました。よかったです」とうれしそうに話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。