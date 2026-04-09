日本マクドナルドは、定番の「チキンタツタ」と、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」の3種のバーガー、さらにサイドメニューの「シャカシャカポテト じゃがバタ」と、ドリンク新商品「マックフィズ/マックフロート 和かんきつヨーグルト味」を加えた“「チキンタツタ」シリーズ”全6種のラインアップを、4月15日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売を行う。販売期間は5月中旬までを予定。

1991年に初登場して以来、35年目を迎える「チキンタツタ」。今年は、人気のTVアニメーション作品『機動戦士ガンダム』とコラボレーションを行う。

4月14日より放映開始する新TVCM「チキンタツタ『機動戦士ガンダム 無敵のバーガー』篇(30秒)」では、1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』の当時の世界観をそのままに、“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーションを届ける。まるでアニメの次回予告のような世界観の中で、チキンタツタに迫るシャアに、アムロが“ガンダム チキンタツタ専用”に乗り込んで立ち向かうストーリーだ。また、商品をオリジナルコラボデザインの数量限定パッケージでご提供するほか、Xキャンペーンなどの各種施策も実施する。

チキンタツタ

チキンタツタは、オリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティを、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーで少し辛みのあるソースとともにサンドした人気商品。ほのかな甘みのある専用のオリジナルバンズは、ふんわりとした食感を楽しめるよう生地ひとつひとつ人の手でむすんでいる。

単品460円～、バリューセット760円～、朝マックバリューセット660円～、朝マックコンビ520円～。販売時間は開店～閉店まで。

チーズチキンタツタ

生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティに、“「チキンタツタ」シリーズ”史上初めてとなるコクのあるチェダーチーズ、シャキシャキの千切りキャベツを合わせ、クリーミーで少し辛みのあるソースとともにオリジナルバンズでサンドした新商品。マイルドなチーズと旨みあふれるタツタパティが相性抜群で、やみつきになる一品だ。

単品490円～、バリューセット790円～、朝マックバリューセット690円～、朝マックコンビ550円～。販売時間は開店～閉店まで。

タルタル油淋鶏風チキンタツタ

生姜醤油の風味が香るやわらかなタツタパティと、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーでちょっぴり辛みのあるソースが特長のチキンタツタを、ごま油にネギ・にんにくの香味油をブレンドした、生姜がアクセントの油淋鶏風のタルタルフィリングと合わせ、オリジナルバンズでサンド。玉ねぎとたまごの食感も楽しめる油淋鶏風のタルタルは、タツタパティの味わいをより引き立てる。

単品520円～、バリューセット820円～、朝マックバリューセット720円～、朝マックコンビ580円～。販売時間は開店～閉店まで。

シャカシャカポテト じゃがバタ

2025 年に発売した「シャカシャカポテト じゃがバタ」がさらにおいしくなって、期間限定で復活。ポテトと相性抜群のバターと醤油に、隠し味のチーズを加えたコクと旨みのある一品だ。今年は新たに北海道産バターを使用し、より風味豊かでコク深い味わいに仕上げた。

ポテト単品＋50円～、バリューセット価格+50円～。販売時間は午前10時30分～閉店まで (24時間営業店舗では 翌午前4時59分まで)。

「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味

日向夏、甘夏果汁をブレンドしたさわやかな香りと甘さ、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が楽しめる炭酸ドリンク。日向夏、甘夏の果汁あわせて1％使用。

単品300円～、バリューセット価格+50円～。販売時間は開店～閉店まで。

マックフロート 和かんきつヨーグルト味

マックフィズ 和かんきつヨーグルト味に、なめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングした、爽やかでリッチな味わいのデザートドリンク。日向夏、甘夏の果汁あわせて1％使用

単品380円～、バリューセット価格+70円～。販売時間は午前10時30分～閉店まで (24時間営業店舗では 翌午前1時00分まで)。

数量限定コラボパッケージ

『機動戦士ガンダム』とコラボしたオリジナルデザインのパッケージで商品を提供する。3種のバーガー商品、マックフィズ/フロートで異なるデザインを用意しており、ガンダム、アムロ、シャア、シャア専用ザクⅡなど、人気のMS(モビルスーツ)・キャラクターたちが描かれている。商品と合わせて、『機動戦士ガンダム』の世界観あふれるパッケージだ。

(C)創通・サンライズ