2025年6月にNetflixで独占配信され、世界的な社会現象を巻き起こしたアニメーション映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が、6月10日より9日間限定で劇場上映されることが決定した。

本作は、表舞台では大人気のK-POPガールズグループ、裏では悪魔を退治するハンターとして活動する「ハントリックス(HUNTR/X)」の活躍を描く作品。配信開始後、キャッチーな楽曲、本格的なダンスパフォーマンス、大迫力の戦闘シーンが大きな話題となり、Netflix史上最も再生された映画作品となった。さらに、ゴールデン・グローブ賞、グラミー賞、アニー賞、アカデミー賞などの賞を受賞した。

今回の劇場上映は、本作の公開1周年を記念して実施されるもの。上映される“シング・アロングバージョン”では、社会現象を巻き起こした主題歌「Golden」などの劇中歌に歌詞が表示される。歌唱シーンでは英語音声にあわせて英語字幕で歌詞を表示し、本編中のセリフは英語音声・日本語字幕での上映となる。

また、2種類の上映形態にて実施し、ハントリックスやサジャ・ボーイズと一緒に楽曲を楽しめる- 発声可能上映：と、静かに鑑賞できる- 通常上映：から選ぶことができる。

上映劇場(一部)