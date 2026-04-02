日本マクドナルドは4月から、公式アプリのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」において、オリジナルグッズやデジタルコンテンツなどの新リワードを順次展開する。

Myマクドナルド リワード

新リワードが続々登場

4月10日から、TVCMに連動したリワードとして、「リアル脱出ゲーム」の企画運営を行うSCRAPが今回のために作成したマクドナルドオリジナルの謎解きのコンテンツが楽しめるリワードが登場する。

名探偵カミキと謎だらけのマック

また他社サービスとコラボしたパートナーシップリワードでは、4月1日、ディズニープラスが2か月もしくは3か月間「半額」で視聴できるリワードが登場。その他、人気のコラボリワードも多数登場する。

Myマクドナルド リワード利用方法

Myマクドナルド リワードは、公式アプリをダウンロードし、会員登録(無料)の上、リワードに参加登録することで利用可能となる。店舗での「セルフオーダーキオスク(タッチパネル式注文端末)」、「店頭カウンター」、「ドライブスルーカウンター」による注文と「モバイルオーダー」、「マックデリバリーサービス」利用での購入10円(税込)ごとに1ポイント(1年間有効)が付与され、貯めたポイントで期間限定リワードを含めた様々なリワードへの応募や交換ができる。

新TVCMで神木隆之介さんとグリマスが共演

4月7日からスタートするリワードに連動しているTVCMでは、神木隆之介さん、影山優佳さん、お笑い芸人のマユリカさんと一緒にグリマスとフードバディーズが出演し、Myマクドナルド リワードの魅力を伝える。