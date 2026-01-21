スシローでは、1月21日から魚捌き系YouTuberのきまぐれクックとのコラボしたお寿司が販売されています。同日からは、1月14日から始まった韓国のキャラクター「チェゴシム」とのコラボから新たなメニューも登場したのだそう。都内で行われた試食会でチェックしてきました。

1月21日より販売中のきまぐれクックコラボ

チャンネル登録者数1,400万人を超える人気YouTuberのきまぐれクックとスシローが初めてコラボしたのは昨年の1月のこと。10月に復活販売をするほど大好評だった幻のコラボが今年も帰ってきました。

今回登場したのは意外な組み合わせを楽しめる3種類の創作すし。まずは今年豊漁だというびん長まぐろを使用したおすしから紹介していきます。

『煮切り醤油漬けびん長オクラのせ』

1つ目は、煮切り醤油で漬けにしたびん長まぐろに昆布を重ね、オクラをトッピングした『煮切り醤油漬けびん長オクラのせ』です。煮切り醤油でほんのりと甘く深みのある味わいになったびん長まぐろは、昆布によってさらに旨みがアップ。オクラの食感が加わり、さっぱりとした和の味わいを楽しめました。

『煮切り醤油漬けびん長キムチマヨのせ』

一方で『煮切り醤油漬けびん長キムチマヨのせ』は、韓国風な味わいに。キムチマヨをトッピングしたおり、さっぱりとした辛みとマヨのコクが、深みのある味わいに仕上がったびん長まぐろとよく合います。

『天然〆さば梅おろしのせ』

3つ目の創作すしは、〆さばに大根おろしと大葉、梅肉をトッピングした『天然〆さば梅おろしのせ』です。〆さばと梅の酸味、大根おろしと大葉の清涼感が合わさり爽やかなあと味に。きまぐれクックのおすすめのガリをのせて食べるとよりさっぱりとした味わいを楽しめますよ。

チェゴシムコラボ後半はキラキラなポーチ付き

1月14日から始まった韓国のゆるかわキャラクター「チェゴシム」とのコラボからは、ソフトドリンクを頼むとクリアポーチがもらえる『チェゴシムコラボ限定クリアポーチ付き ソフトドリンク』が新登場。全4種の中から1種ランダムで提供されます。ラメが入ったキラキラなクリアポーチと思いきや、パープルだけがオーロラに輝く仕様になっていました。これはレアアイテムとなりそうです。

今回紹介したきまぐれクックコラボとチェゴシムコラボは、1月21日から数量限定で販売中です。なくなり次第終了となってしまうので、この機会にどちらのコラボもチェックしてみてくださいね。