日本マクドナルドは、公式アプリのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」のサービスを拡大し、3月25日から店頭での注文でもポイント付与を開始すると発表した。本サービス拡大により、モバイルオーダーやデリバリーだけでなく、日常の様々な利用シーンでポイントを貯めることが可能になる。

店頭カウンターやドライブスルーも対象に

「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて商品を購入するたびに、10円ごとに1ポイントが付与される特典プログラムだ。これまでは「モバイルオーダー」と「マックデリバリーサービス」が対象だったが、3月25日からは新たに「セルフオーダーキオスク(タッチパネル式の注文端末)」、「店頭カウンター」、「ドライブスルーカウンター」での注文でもポイントが貯まるようになるとのことだ。

店頭でのポイント獲得方法は、プログラム参加登録後に公式アプリのクーポンを利用するか、アプリ内のポイント獲得コードを提示することで、10円ごとに1ポイントが付与される仕組みとなっている。なお、3月25日以降は公式アプリを最新バージョンにアップデートする必要がある。

多彩なリワードと交換可能

貯まったポイントは、マクドナルドの人気メニューが楽しめるクーポンやオリジナルグッズ、ライフスタイルを彩る「コラボリワード」など、多彩な特典と交換できる。2025年9月のサービス開始以来、ポイントが貯まる楽しさやリワード交換のワクワク感を体験できるプログラムとして好評を得ているようだ。

参加登録はいつでも無料で行えるため、サービス拡大に合わせて事前に公式アプリから登録を済ませておくことが推奨されている。おいしい食事や快適な店舗体験に加えて、ポイントを活用した新たなマクドナルド体験を楽しんでほしいとのことだ。