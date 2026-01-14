スシローでは、1月14日より韓国のキャラクター「チェゴシム」との初コラボが開催中です。ゆるくてかわいいキャラクターの特典はもちろんのこと、韓国らしいおすしも登場するのだそう。都内で行われた試食会で全メニューをチェックしてきました。

今回スシローがコラボする「チェゴシム」は、韓国のZ世代に人気のキャラクターです。2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出され、ポップな色合いと登場キャラクターたちの素朴な表情、そこに添えられた明るくポジティブなメッセージが反響を呼び、注目されているのだそう。韓国や中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は、現在100万人を超え、アジアを中心に人気を集めているといいます。

スシローのメニューと一緒に「チェゴシム」の世界観を楽しめるということで、早速全ラインアップを紹介していきましょう。

『チェゴシムコラボ限定ピック付き 韓国チュモッパ風包み』

コラボ限定ピックがついてくるおすしは全部で3種類。1つ目の『チェゴシムコラボ限定ピック付き 韓国チュモッパ風包み』は、韓国のおむすび「チュモッパ」をイメージしたおすしです。たくあんや数の子バラコなどを混ぜ込んだごま油香るしゃりの上には、ほんのりと辛みのあるユッケ風サーモンとキムチをトッピング。

相性の良い海苔に包めば韓国らしい風味を存分に楽しめるので、醤油をつけずにひと口で食べることをおすすめします。

『チェゴシムコラボ限定ピック付き サーモンアボカド』

2つ目は、スシローの定番創作すしであるサーモンとアボカドを組み合わせた『チェゴシムコラボ限定ピック付き サーモンアボカド』です。サーモンの旨みをアボカドとマヨソースのコクが包み込み、スライスオニオンのシャキシャキ食感と爽やかさが心地良いアクセントになります。

『チェゴシムコラボ限定ピック付き 生ハムバジルモッツァレラ』

3つ目の『チェゴシムコラボ限定ピック付き 生ハムバジルモッツァレラ』も定番の創作すしにコラボ限定ピックが付いたもの。バジルと生ハム、モッツァレラチーズは間違いのない組み合わせ!濃厚な味わいがしゃりとも絶妙にマッチします。

これら3つのおすしに付いてくるピックは全9種。その中から1種ランダムで提供されるのですが、どのピックも愛らしい表情とほっこりとするメッセージに癒やされます。

ピック裏面には二次元コードが記載されていて、読み込むとゴシムちゃんたちによるラッキーカラー診断を楽しめますよ。

『チェゴシムコラボ限定お守りステッカー付き 苺ヨーグルト風パフェ』

チェゴシムのカラーをイメージしたという『チェゴシムコラボ限定お守りステッカー付き 苺ヨーグルト風パフェ』は、国産苺を使用したヨーグルト風味のシャーベットに、寒天風ゼリーやストロベリーソース、ホイップを合わせてかわいらしいビジュアルに。いちごミルクをさっぱりとさせたような甘酸っぱさでキュンとする味わいとなっていました。甘さはありつつもさっぱりとしているので、たくさんのおすしを食べた後でもぺろっと完食してしまいますよ。

特典となるのはコラボ限定のお守りステッカー。全8種は全てにキラキラとホログラムが入っていて、持っているだけでテンションが上がります。

ランダムで1枚提供されたステッカーは、スマホケースに挟んでもちょうど良いサイズ感でした。

『チェゴシムコラボ限定マスコット付き ソフトドリンク』

ソフトドリンク注文で提供されるのは、コラボ限定のマスコットです。全4種の中からランダムで1種ついてくるのですが、その表情は平成1桁世代の筆者にも刺さるかわいさ……。年代問わず心を鷲掴みにすること間違いなしの『チェゴシムコラボ限定マスコット付き ソフトドリンク』は人気になりそうな予感。

限定マスコットが付いていないソフトドリンクも販売しているので、注意して注文してくださいね。

今回紹介したチェゴシムコラボは、2月14日から手配総数に達し次第終了となるので、お目当てのキャラをゲットしにお近くの店舗へ足を運んでみては？