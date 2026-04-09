CHOCOLATE Inc.は、同社が日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム(최고심)」と株式会社ローソンによる「『チェゴシム』とどけ!おはなとしあわせ!ローソンキャンペーン」を、4月14日より全国のローソン店舗で実施する。

本キャンペーンの実施に合わせて、作者・チェゴシム氏によって描き下ろされた、春の花々と“ゴシムちゃん”たちのキービジュアルを公開。対象商品を購入すると先着・数量限定でキービジュアルに登場する“ゴシムちゃん”たちやポジティブなメッセージが描かれた「オリジナルお守りステッカー」がもらえるほか、ローソン店頭限定のオリジナルグッズも販売する。

オリジナルお守りステッカー(全10種・各店計40枚)

4月14日7時～4月27日のキャンペーン期間中に対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルお守りステッカー」を2枚プレゼントする。景品がなくなり次第終了。

景品はお1人様1店舗のお買い物につき各種1枚、計10枚まで。全国のローソン(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)が対象。

ローソン店頭限定 数量限定オリジナルグッズ

ローソンでしか買えない「チェゴシム」のオリジナル商品を数量限定で発売する。店頭販売期間は4月14日より順次発売。商品がなくなり次第終了。

北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)は4月15日より発売、江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)は4月16日より発売。

スライドポーチ(全6種・990円)

スライドポーチ(全6種・990円)は、コミック棚にて発売。全6種のランダム形式での販売となり、袋にはいずれかのデザインの商品が1つ入っている。

アクリルキーホルダー(全6種・880円)

アクリルキーホルダー(全6種・880円)は、コミック棚にて発売。全6種のランダム形式での販売となり、袋にはいずれかのデザインの商品が1つ入っている。

「チェゴシム(최고심)」について

「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクターです。ゆるくて可愛らしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな“ゴシムちゃん”たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信している。韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めている。

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