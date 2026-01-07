あきんどスシローは、CHOCOLATE Inc.が日本展開を手がけ、ポジティブな世界観で若年層を中心としたファンを虜にする大人気キャラクター『チェゴシム』とのコラボを1月14日より、全国のスシローにて実施する。

この度、「スシローでおすしをお楽しみいただくことはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したい」という想いから、すべての人々の幸せを願い、前向きな気持ちを届けるポジティブなキャラクターの『チェゴシム』との初コラボが実現した。

今回のコラボでは『チェゴシム』ファンから愛されるアイテムをラインアップ。なかでもファン必見の「お守り」をデザインしたステッカーは本コラボのために特別描き下ろしで用意したという。

チェゴシムならではのポジティブな言葉が書かれているコラボ限定ピック(全9種)付きのすしでは3種類のメニューを展開する。

「韓国チュモッパ風包み」は、ごま油香るしゃりにほんのりピリ辛のユッケ風サーモン、キムチのトッピングと海苔の組み合わせを楽しめる。

またサーモンにアボカド、アクセントとなるスライスオニオンの上にマヨソースをかけた「サーモンアボカド」やバジルの香りと生ハム、モッツァレラチーズのコクがしゃりと絶妙にマッチする「生ハムバジルモッツァレラ」も登場する。

コラボ限定お守りステッカー(全8種)付きの「苺ヨーグルト風パフェ」は、国産苺を使ったヨーグルト風味のマーブルシャーベットに寒天風ゼリーやストロベリーソース、ホイップなどを合わせた一品。チェゴシムをイメージしたピンクとホワイトのカラーで、甘酸っぱい風味を楽しめる。

その他、コラボ限定マスコット(全4種)やクリアポーチ(全4種)が付いたソフトドリンクも販売する。