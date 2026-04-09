通信カラオケ・JOYSOUNDでは、8人組ボーイズダンスボーカルグループ・MAZZELの2nd Album『Banquet』リリースを記念した「MAZZEL×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、5月31日まで開催。対象楽曲を歌うと、メンバー直筆サイン入りポスターが抽選で3人に当たる。

参加方法は、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとする対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンをリモコン代わりに使える無料アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使用し、課題曲を予約。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじに挑戦できる。1曲につき1日1回応募可能で、期間中は何度でもチャレンジできる。

課題曲には、「Get Up And Dance」をはじめ、「BANQUET BANG」「J.O.K.E.R.」「T.O.P」「King Kila Game」「DANGER」「MAKERZ」「MAZQUERADE」「Seaside Story」「Our Life Is Always Right」「Clover」「Only You」「The Voice」の全13曲をラインアップ。《本人映像》版も対象となる。

プレゼントは、メンバー直筆サイン入りポスター。当選者は3人で、当選は1人1回のみ有効となる。対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。

2nd Album『Banquet』は、新曲6曲を含む全14曲を収録。先行配信中の「BANQUET BANG」はSpotifyバイラルチャート1位を獲得し、ミュージックビデオは500万再生を突破するなど注目を集めている。今回のコラボは、そんな最新アルバムの世界観をカラオケでも楽しめる企画となりそうだ。