映画『ダンジョンズ＆ドラゴンズ／アウトローたちの誇り』の吹き替えを担当する、武内駿輔、木村昴、南沙良、 中村悠一、逢田梨香子が22日、映画『ダンジョンズ＆ドラゴンズ／アウトローたちの誇り』公開直前！異世界ダンジョンイベントに登場。
さらに、死体スタンハード役の森川智之、日本公開版テーマソングプロデューサーを務めるSKY-HIがサプライズ登場した。
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