ジーユーは5月22日より、世代を超えて愛されている「ポケモン」との最新コレクションを、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。今回のコレクションは「夏の海」をテーマにしており、親子でマリンルックを楽しめるラインナップになっているという。

メンズはユニセックスでも楽しめるマリンテイストなデザイン

メンズアイテムは、ボーダーやネイビーといったマリンテイストを取り入れたデザインが特徴だ。ピカチュウやラプラスなどのプリントをあしらった夏にぴったりのTシャツ(2型)や、裾の刺繍がアクセントになったリラックスシーンに最適なハーフパンツなど、ユニセックスでも楽しめるアイテムを取り揃えているとのことだ。

メンズアイテム

キッズは親子でのリンクコーデやラウンジウェアが充実

キッズラインでは、メンズと連動したデザインのTシャツに加え、ピカチュウやシャワーズ、ゲンガーのプリントを施したラウンジセット(3型)が登場する。お出かけの場面だけでなく、自宅でのリラックスタイムもポケモンたちと一緒に楽しく過ごせる構成になっている。

キッズライン

キッズライン

本コレクションの価格帯は990円〜1,990円となっている。全ラインナップおよび各商品の詳細は、公式サイト内の特集ページにて確認できるとのことだ。 ©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.