ファミリーマートは4月7日、「ポケモン GO」トレーナーサポートキャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。

「パートナーリサーチ」参加券が必ずもらえる

期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、ファミリーマート店舗で税込500円以上の買い物をすると、スタンプが1個たまる。ためたスタンプを1つと交換で、iOS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ「ポケモン GO」のタイムチャレンジ「ポケモン GO パートナーリサーチ」の参加券を1枚取得できる。

また、スタンプ2つと交換で、5月29日より開催される「Pokémon GO Fest 2026:東京」のチケットが抽選で200名に当たるキャンペーンに応募できる。

スタンプ付与期間は4月7日～5月4日。参加券受取・応募期間は4月7日～5月8日までとなる。

これまでよりもたくさんのアイテムやボーナスがもらえる?

パートナーリサーチでは、ゲーム内でのタスクをクリアする毎に、「ベロバー」「タンドン」などのポケモンをゲットすることができる。また、タスクをクリアすると「バンギラス」と出会うことができ、さらに「メガバンギラス」の進化に必要な「メガエナジー」300個をゲットできる。

今回のパートナーリサーチは、さらに以下のボーナスが楽しめる。

リサーチタスクがトータル8セクションに増え、より長く楽しめる。また、ファミリーマートのパートナーリサーチに参加した人限定で、シーズン中ポケストップ・ジムを回したときにもらえる道具の量が2倍になる。さらに、シーズン中ファミリーマートのポケストップ・ジムから特別なフィールドリサーチが取得可能になる。(プロモーションコードの引き換え時から5月31日23時59分までのシーズンボーナス) なお、特別なフィールドリサーチの取得は確率に基づき、必ず出現するとは限らない。