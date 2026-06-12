西表島の絶景

「星のや京都」(京都府京都市)では8月24日まで「大人の自由研究」を開催中。同施設が位置する嵐山は、かつて平安貴族が別荘を構えていた場所。平安貴族が愉しんだ蛍狩りや七夕、京都の人々が守り続けてきた祇園祭の伝統など、各月の暦に合わせた文化体験ができる。都会の喧騒から離れた水辺の私邸で知的好奇心を刺激し、感性をアップデートするプログラムとなっている。

「界 別府」(大分県別府市)は7月20日から～8月31日、大人の自由研究「温泉って、なんね?」を販売する。日本一の湧出量を誇る別府温泉の歴史を特別ガイドの解説で学ぶほか、温泉染めで成分の不思議に触れたり、地域に根差した共同浴場に入浴したりすることで、別府の多様な泉質や温泉文化を様々な観点から学ぶことができる。

温泉染め体験の様子

「OMO7旭川」(北海道旭川市)では10月31日まで、「旭川パノラマ輪泊」を提供する。市内を流れる石狩川や忠別川沿いには絶景のサイクリングロードが整備され、自然を駆け抜けるサイクリングが楽しめる。同施設では愛車と一緒に宿泊できる客室を販売。館内には自転車を持ち込めるほか、整備工具の提供、乾燥や保管が可能なドライスペースなどを備え、快適なサイクリング旅をフルサポートする。

大雪山旭岳連峰などの絶景を望むルートのイメージ

「西表島ホテル」(沖縄県八重山郡)は6月13日～7月25日の期間、潮位に合わせた開催日限定で「絶景サガリバナクルーズ」を開催する。西表島の夏の風物詩「サガリバナ」は、夜に咲き翌朝には散ってしまう幻の花。その花が川一面に浮かぶ光景を、まだ薄暗い早朝にクルーズ船から鑑賞できる。クルーズ船上では、サガリバナの花の色のような淡いピンク色のサンドイッチとコーヒーを提供する。