ヒゲとキュートな丸いフォルムが特徴的な「セイウチ」。水族館のセイウチたちは、ショーやお客さんの前以外で、一体どんな風に暮らしているのか……??

2026年1月、鳥羽水族館に引越しをしてきたセイウチ「いちこ」ちゃんの可愛すぎる日々をまとめた動画に、多くの人がハートを射抜かれています。

セイウチの「いちこ」 ちゃん ※画像はYouTubeチャンネル「鳥羽水族館 TOBA AQUARIUM」(@TobasuiChannel)より引用

引っ越しの2日後、先輩のツララちゃんと一緒に拍手をするいちこちゃん。新たな仲間が加わるとテリトリーや難しい上下関係などあるのかと思いきや、セイウチ関係(?)はさっそく良好なようです。

ツララちゃんにキスされてオウッと反応したり、ハーモニカを練習したり、かなりリラックスしつつ、やるときはやるいちこちゃん。セ、セイウチって氷も食べるの……!?

引っ越しから1カ月ほど経つと、ショーでも活躍! 多くのお客さんの前で寝転がる姿には、もはや貫禄すら漂っています。

ぬいぐるみでセイウチになりきる飼育員さんとみんなで遊んだり、カメラに思いっきり近づいたり、お客さんの前でも、見えないプライベートでもひたすらに可愛いセイウチの毎日。

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