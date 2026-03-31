ハムスターの寝床といえば、暗くて狭い場所が理想的。とされていますが、こちらのハムスターが選んだ寝床は……えっ、さすがに狭すぎない!?

こうなると小一時間出てこない (@hamchi_ha_muchiより引用)

Instagramにこの動画を投稿したのは、「ハムチ(Hamchi)〈@hamchi_ha_muchi〉」さん。

そこに映っていたのは、飼い主さんの袖の中にすっぽり入り込み、顔だけひょこっと出して眠るハムチちゃん! まるで自分だけの安心空間を見つけたかのように、スヤスヤと眠っています。

狭いかもしれませんが、心地よさのほうが圧倒的に勝るのでしょう。一度入るとそのまま小一時間は出てこないそうです。こんな幸せタイムは、愛おしさも倍増しちゃいますね。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数33.3万回以上、3.4万件のいいねを記録(3月31日時点)。「はわわわわ…可愛すぎます 主様のお手手を敷布団に、袖を掛け布団に… お互い幸せな時間ですね」「何と!? こんな幸せ時間が1時間となっ!? 羨まし〜!」「なんもできない幸せ」「やだー! 可愛すぎて滅」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人々を虜にした、袖で眠るハムチちゃん。今回はハムチちゃんについて、より詳しい話を投稿主さんにお聞きしました。

── ハムチちゃんは普段からよく袖の中で寝ているのでしょうか?

はい。毎日ケージの外に出してあげるのですが、真っ先に袖の中に入ってきます。そのまま小一時間ほど袖の中で寝てから、満足すると外に出て遊び始めます。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段からべったり懐いているわけではなく、手の上に乗せてもじっとしていなかったり、手渡しのおやつを受け取らないこともあります。私に懐いているというより袖が好きなようです。自由なハムスターです。

せっかくケージから出ても、真っ先に袖の中へと潜り込むというハムチちゃん。その幸せそうな寝顔は、いつまでもず〜っと眺めていたくなりますね♪