体を清潔に保つため、自ら好んで水浴びをするミミズク。そんな日常のひとコマが、今SNSで大きな注目を集めています。

もずく君の日常🦉ベンガルワシミミズク

ちーちゃんの日常🐱猫

(@mozmoz0704より引用)

「もずもずもずく(@mozmoz0704)」さんがInstagramに投稿したのは、愛鳥「もずく君(ベンガルワシミミズク・3歳)」のお風呂シーンでした。

お風呂場に入った瞬間からテンションは最高潮。シャワーで勢いよく水浴びを始めます。

楽しそうに羽をワシャワシャ動かす姿は、まるでリズムに乗っているかのよう。

途中でホースにつまずいても気にする様子はなく、「わぁーい!」と言わんばかりに羽を広げて軽やかに走り出します。

びしょ濡れのままお風呂場を出ていく姿は、まるで無邪気な子どもそのもので愛おしくなっちゃいますね♪

ちなみに、羽の綺麗さを保つための油分を落としすぎないように、シャワーはお湯ではなく水を使用しているんだそう。

この動画は大きな反響を呼び、再生回数3666万回以上、161.7万件のいいねを記録(3月31日時点)。「可愛すぎる…この動き反則レベルなんだけど」「びちゃびちゃで、、人の子と一緒ですね」「わあ〜い 廊下びっちょびちょでわらいましたw」「もずく君、シャワーを浴びている時ダンスを踊っているかのように見えました」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

大きな反響を生んだもずく君の水浴びシーン。今回は普段のもずく君の様子などについて、投稿主のもずもずもずくさんに詳しくお聞きしました。

── もずく君はお風呂好きなのでしょうか？ いつもこのようにルンルンで浴びているのですか?

もずく君はお風呂大好きなんですが、日によって気持ちの上がりしろが違うようで、長い日もあれば短い日もあります。なので羽を広げて出ていく時はとても満足してる日のような気がします(笑)。羽を広げない日や、羽の広げ方が低い時など、日によって様々です。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

もずく君は少しおっちょこちょいで、ビビりっ子な所はあります(笑)。たまに走ってて、滑ってる時もあったり、段差踏み外して落ちたりしています(笑)

構って欲しい時はそばに来ます。中でもパパが大好きなようで、パパが寝てたりすると起こしに行きます(笑)。インスタにもあげていますので、お時間ある時にでも見てやってください。

たくさんの人を虜にしたもずく君。日常の暮らしぶりは、もずもずもずくさんのアカウントで観ることができますので、ぜひ覗いてみてくださいね♪