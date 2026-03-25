ワンちゃんは人の言葉を覚えたり、仕草で気持ちを伝えたりなど、コミュニケーション上手で知られています。が、まさかここまではっきり“お喋り”までするなんて……!! そんな驚きのワンちゃんが現れました。

｢おとーさん｣って、うにちゃん言ったぁぁぁ🤣 (@uni_ebiより引用)

「『お父さん』ってしゃべるまで…」という動画をInstagramに投稿したのは「うにちゃん＆えびちゃん(@uni_ebi)」さん。

お父さんのそばにいるクリーム色の子が「うにちゃん(7歳・男の子)」。そして後ろにいるブラック&タンの子が同居犬の「えびちゃん(5歳・女の子)」です。

動画では「3、2、1」とカウントダウンの後、うにちゃんがお父さんに向かって、なんと「おとーさん」とひと言。

それっぽく聞こえるのではなく「今、本当に言ったよね……!?」と確認したくなるほど、はっきりと聞こえるのです! 驚きのあまり、何度も動画を観ちゃいますよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数120万回以上、3万件のいいねを記録(3月23日時点)。「まぁ ついに!!! うにちゃん、日本語が喋れるように かわいい」「可愛すぎる！ちゃんと言えてる〜」「これは、お父さんもメロメロですね～」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

驚きの“お喋り”を披露してくれたうにちゃんについて、さらに詳しい話を投稿主さんにお聞きしました。

── 「お父さん」と言ったのはこの時が初めてでしょうか?

「お父さん」と聞こえる発言は今回が初めてではなく、これまでもたまにおしゃべりのような声を出すことはありましたが、はっきり聞こえたのはこの時が一番わかりやすかったかもしれません。

── 普段からこのように喋るのでしょうか?

1歳ぐらいから、うにゃうにゃ何か言ってましたが、ここ2、3年前から特に人間の言葉みたいに聞こえるような感じです。

── ワンちゃんたちの普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

うにちゃんはのんびりマイペースで少し天然な性格で、えびちゃんは元気で活発ですがとても甘えん坊です。

ふたりとも仲が良い時とそれぞれ自由に過ごす時のバランスが絶妙で、見ていてとても癒されています。

うにちゃんの、のほほんとした顔にチョロっと出てる舌がチャームポイントで、癒されると、よくコメントも貰います。

普段から人の言葉のように聞こえるといううにちゃんの声。もしかしたら本当に人の言葉を真似しているのかも……? と、想像が膨らんじゃいますね♪