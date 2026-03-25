ヒラヒラと泳ぐ姿がかわいいと人気の「メンダコ」。サンシャイン水族館では、3月18日よりメンダコの展示がスタートしています。今回は、同館公式(@Sunshine_Aqua)のポストから、“迷惑そうなメンダコ”を紹介します。

もう一匹のメンダコにも覆いかぶされ迷惑そうなメンダコ

(@Sunshine_Aquaより引用)

ちょっかい出してくる仲間を振り払おうとするメンダコ、キュっと閉じた(?)目がかわいい。本当に迷惑そうですね。動画で見てみると……

逃げてもまたちょっかい出してきたり、反撃しようとしたり……。この様子に、SNSでは「元気そう〜! めっちゃ良い動画笑」「目、閉じるんだね」「やーめーろーやー! って言ってるw」「やり返されてるww メンダコもこうして見ると感情豊かというか足の動きとか細やかで興味深い」「かわいいいいいい」といった反応が続々と寄せられています。

なかなか常設展示が難しいとされているメンダコ。国内最長展示記録は、サンシャイン水族館による76日間なのだとか。そんなメンダコが仲間と一緒に暮らす様子を観ることができるのは、かなり貴重なのでは?

深海のアイドル「メンダコ」に会いに、ぜひ、サンシャイン水族館に足を運んでみてくださいね。