【2026年4月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、ロースカツを盛り付けたカレーや、明太子とチーズのコンビネーションを楽しめる焼きパスタなど、注目の商品が目白押しです!

2026年4月の新商品5品まとめ(4月7日〜4月13日)

「炭火焼きプルコギ弁当」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 東北、関東、東海、近畿、九州、沖縄

コチュジャンだれで味付けをした御飯の上に、炭火で焼き上げたプルコギやチャプチェ、キムチなどを盛り付けたお弁当です。

「ロースカツカレー」(753円)

価格 : 753円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

野菜の旨味とスパイスを効かせたカレーに、ロースカツを盛り付けました。

「チーズの虜 明太子クリーム焼きパスタ」(572円)

価格 : 572円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ホワイトソースと昆布だしで仕上げた明太子ソースに、とろ～りのびるチーズソースを絡めて食べる焼きパスタです。

「豚キムチ弁当」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海、島根県、広島県、山口県、九州

豚キムチを盛り付けたボリューム感のあるお弁当です。

「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」(529円)

価格 : 529円

販売地域 : 関東、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、沖縄

粗挽き、細挽きのそば粉を使用し、そばの風味としなやかなのど越しを味わえる商品です。とろろは、濃厚なつゆに粘り気とコクがある３種類のとろろをブレンドしました。

まとめ

ロースカツを贅沢にのせた「ロースカツカレー」や、豚キムチをたっぷり楽しめる「豚キムチ弁当」は、スタミナをつけたいランチタイムにぴったり。明太子ソースにのびるチームを絡ませた「チーズの虜 明太子クリーム焼きパスタ」は、背徳感がある濃厚な味わいがたまりません!

また、爽やかなのどごしが特長の「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」など、暖かい春に季節に食べたい商品も発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用