4月に入り、暖かい日も徐々に増えてきました。これからいよいよ、お出かけシーズンが到来します。晴れた日にはお気に入りのスイーツ片手に、ちょっと遠出をしてみてはいかがでしょうか。

2026年4月の新作5品まとめ(4月7日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで4月7日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年4月のスイーツ新商品まとめ

ニュージーランド産クリームチーズ使用のチーズケーキ、植物性素材で作られたモンブラン、コーヒーのコクとすっきりとした甘さが特徴のカフェフラッペ、アラビカ100%のコーヒー豆使用のカフェオレ、ティラミスのリッチな味わいのサンドアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「濃厚なめらかチーズケーキ」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ニュージーランド産のクリームチーズを使用したチーズケーキ。生クリームとレモン果汁をブレンドした、コクがありながらもすっきりした風味が特徴です。

「植物生まれのモンブラン」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

植物性素材で作ったモンブラン。コーティングクランブルにホイップクリームを重ね、マロンクリームとマロンダイスなどをトッピングしました。

「カフェフラッペ」(330円)

価格 : 330円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

コーヒーのコクとすっきりとした甘さが特徴のフラッペ。苦味の中に優しい甘味を感じるすっきりとした飲み心地に仕上げました。

「ライオンコーヒー 香るバニラマカダミア カフェオレ」(213円)

「ライオンコーヒー 香るバニラマカダミア カフェオレ」(213円)

価格 : 213円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

アラビカ100%のコーヒー豆を使用したカフェオレ。バニラの甘い香りとマカダミアナッツの香ばしさが特徴です。

［ファミリーマート限定・数量限定］

「森永製菓 ティラミスケーキサンドアイス」(270円)

価格 : 270円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ティラミスの味わいで贅沢感のあるサンドアイス。マスカルポーネチーズ入りアイスクリームを、ふわふわなココアケーキ生地でサンドしました。アクセントにビターなコーヒーソースを使用しています。

【アルコール使用】

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

4月7日発売の新商品は、コクがありながらもすっきりした風味が特徴の「濃厚なめらかチーズケーキ」、植物性素材で作った「植物生まれのモンブラン」、苦味の中に優しい甘味を感じるすっきりとした飲み心地の「カフェフラッペ」、バニラの甘い香りとマカダミアナッツの香ばしさが特徴の「ライオンコーヒー 香るバニラマカダミア カフェオレ」、マスカルポーネチーズ入りアイスクリームを、ふわふわなココアケーキ生地でサンドした「森永製菓 ティラミスケーキサンドアイス」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。