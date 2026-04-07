ローソンは4月7日より、「からあげクン」の発売40周年を記念して、新フレーバー「からあげクン ブラックペッパー味」「でからあげクン 夢のMIX味」「サクッと!からあげクン 塩味」のほか、オリジナルキャラクターの雑貨等5品を全国の「ローソン」にて順次販売している。

ローソン(左から)からあげクン ブラックペッパー味、でからあげクン 夢のMIX味、サクッと!からあげクン 塩味

今回発売される「からあげクン」のフレーバーは3種類。まずは4月7日、国産若鶏むね肉の 1 枚肉にブラックペーストをあわせた「からあげクン ブラックペッパー味」(278円)が登場。ペッパーの香りとピリッとした辛さを楽しめる味となっている。

続いて4月14日、「でからあげクン 夢のMIX味」(278円)が登場。通常のからあげクンに比べて、1粒あたり約4割大きい“でからあげクン” シリーズで、衣はレギュラーの味付け、中の鶏肉はレッド・チーズ・レモンそれぞれの味わい。さらにマヨキューブも入って、1度に5つの味わいを楽しむことができる。

さらに4月28日には、国産若鶏むね肉の 1 枚肉に、ことなる2種類の国産塩をブレンドしたオリジナル塩で味付けした「サクッと!からあげクン 塩味」(298円)が登場する。

また、4月14日からは、からあげクンのキャラクター“妖精”の刺しゅうをワンポイントにあしらった衣料品や雑貨5品が発売される。ラインアップは以下のとおり。