ローソンは4月7日より、ブランを使用したパン6品を全国の「ローソン」にて販売する。

ブランパンは糖質が抑えられ、たんぱく質と食物繊維が豊富。糖質は通常のロールパンと比較すると1/6（※1）程度だが、たんぱく質や食物繊維は2個入り一袋で10g前後。また、食物繊維は8gほどと、1日に必要な食物繊維（※2）の約1/3量が採れるため、忙しい人が手軽に食べるのに適している。

ふすまの味わいを抑えつつ、しっとりと焼き上げた「NL たんぱく質が摂れるブランパン」は2個入(149円)と4個入(279円)がラインアップされている。

ローソン「NL たんぱく質が摂れるブラン入り食パン 4枚入」

また、ブラン入りの食パン「NL たんぱく質が摂れるブラン入り食パン 4枚入」も登場。しっとりとした食感で、価格は189円。

ローソン「NL ブランのマーガリンサンド 2個入」

こちらは、シェアしても食べやすい「NL ブランのマーガリンサンド 2個入」(171円)。

また、「NL ブランのハム&チーズパン 2個入」(160円)と「NL ブランのチーズクリーム&ダブルベリーパン 2個入」(181円)もラインアップされている。

※1：日本食品標準成分表（八訂）では、ロールパンの糖質（炭水化物－食物繊維）で比較 ※2：1日に必要な食物繊維量は21g以上（日本人の食事摂取基準2025年版）

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、「沖縄地域」で仕様が異なる、あるいは取り扱いなし。