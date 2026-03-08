きょう8日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「カツオとかおりちゃん」など3本を放送する。

「カツオとかおりちゃん」

カツオが風呂に入りかけた時、玄関の戸が開く音がする。サザエが「母さんでしょ」と言うので、カツオはお土産を期待して、タオルだけ腰に巻いた状態で玄関に飛んで行く。しかしそこに居たのはかおりだった。みっともない姿を見られてしまったカツオは、明日、学校でカオリに合わせる顔がないと嘆く。

「心意気は一人前」

朝にマスオを起こすため、目覚ましをかけていたサザエ。しかしその目覚ましの音で、マスオより先にタラオが起きてしまう。タラオは張り切って、マスオ、カツオ、ワカメ、波平を起こして回る。マスオが目覚ましを止めなかったせいで、ゆっくり寝られなかったとカツオたちはボヤキ、マスオは面目ないと恐縮する。

「隣の芝生は」

テストで20点を取ってしまったカツオは、波平の説教を恐れて、机の引き出しにテストを隠す。しかしいつ見つかるか分からないので、次のテストでいい点を取って、一緒に見せて怒られないようにしようともくろむ。さっそく勉強を始めたカツオだが、ワカメとタラオが遊ぶ声がうるさかったり、サザエに買い物を頼まれたりと、全然集中できない。

(C)長谷川町子美術館