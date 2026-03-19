「さっきまで病院に」「本当は入院したほうが…」あの、全身麻酔の手術を報告　退院直後にラジオ出演

「全身麻酔かけてやって。今日もさっきまで病院にいた」と明かしたのは、歌手でタレント・あの。17日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演し、鼻の手術をしたことを報告した。

あの

「血が出ちゃったりするので、あんまり笑えない」と吐露

オープニングから話しづらそうにしていたあのは、「“どうした?”っていう声が聞こえてきますけど。僕はさっきまで病院にいました」と告白。「アレルギーとかが元々本当に多くて。食べ物もそうですし、ハウスダストとか花粉もそうなんですけど。鼻詰まりとか頭痛とかが結構あって」と体調不良が続いていたことを明かし、「その治療、手術をしました。全身麻酔かけてやって。今日もさっきまで病院にいた」と手術を受けたばかりだと説明した。

詳しい手術内容は語らなかったものの、「昔、有吉さんもやってたり。最近だと、ウエストランド・井口もやるって言ってた」「詳しくはタイミングあれば言います」と話したあの。手術直後のため、手の甲には術前に書かれた“両鼻”という文字が残ったままだと明かしながら、「血が出ちゃったりするので、あんまり笑えない」と吐露。「かわいこぶってるわけじゃなくて、マジで口呼吸しかできないから」「一生懸命にしゃべってこれなので。真剣なんですけど」と苦笑した。

また、この日は、レインボー・ジャンボたかお、紅しょうが・熊元プロレスがゲスト出演。「今日は無理かなと思ったんだけど……。2人もゲストがいますから。1人でやるのはさすがに限界なので呼んじゃいましょう」と2人を呼び込むと、ジャンボは、「コンディションが悪すぎるよ(笑)!」と猛ツッコミ。医師からはラジオ出演の許可が出たというが、「本当は入院したほうがいいけど、全然いいよって言ってくれた。正直、安静にしたほうがいいけど」と話すと、「マジ? 大変だね、あなた」と心配していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。