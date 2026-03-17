「嘘でしょ? 本当にやめて! ええっ? 嘘ー!」　深夜ラジオでまさかの事態…田中みな実が“絶叫”した理由とは

「えっ……? これ放送のった?」と大焦りで問いかけたのは、元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実。10日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)にゲスト出演し、“後悔”する場面があった。

田中みな実

あのは「めちゃくちゃ素敵でした」と絶賛

「私、大塚さんを最近また聴きはじめて。青春だからね。めちゃくちゃ世代だよ」と語った田中は、大塚愛の「甘えんぼ」をリクエスト。感情を込めて熱唱し、「いい歌!」と満足げだったが、「えっ……? これ放送のった?」と大焦り。自身の歌声がオンエアされてしまい、「嘘でしょ? 本当にやめて! ええっ? 嘘ー!」と絶叫する田中に、あのが、「全国ネットでのりました。めちゃくちゃ素敵でした」と返すと、「もうちょっとちゃんと歌いたかった……」と後悔した。

恥ずかしさのあまり、「テープに録って、もう1回ちゃんと送るから。来週流して! お願いお願い!」と懇願した田中は、「恥ずかしい。本当に申し訳ないです。放送にのってると思わなかった」と釈明。一方で、「歌詞が好きなの。刺さる。私の気持ちを代弁してる」と同曲について熱弁し、歌詞がお気に入りだと明かすと、あのは、「説得力がすごいもん(笑)」と納得の声を上げた。

また、「ボイトレとか行って、音痴を直そうと一生懸命頑張ってる」と打ち明けた田中。リスナーから、「疲れが取れました。ママの歌声が最高のビタミンです」「ママの歌声が子守歌に聴こえてきて、今夜はぐっすり眠れそう」と称賛の声が届くと、「よかった～!」「うれしい!」と大喜び。あのも、「本当にお上手。声質も遠からずだし、すごくかわいい『甘えんぼ』が聴けた」と絶賛し、「また聴きたい」とおねだりすると、「音声ファイルで送るね!」と上機嫌で返していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。