「これ本当の話なのよ!」あの、手術台で驚がくした“まさかの出来事”明かす

「こんなことある……!?」先週、鼻の手術を受けたと明かした歌手でタレント・あの。手術台でビックリした出来事を打ち明けた――。

あの

「先生がいないなと思ってたら、扉がウィーンって開いて…」

24日深夜のニッポン放送『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、「声どうですか? 復活? 先週はヤバかった」と語ったあの。先週の放送回は、鼻の手術直後だったため、鼻に綿球を詰めた状態で乗り切ったが、「僕がブース入って、あの声出した瞬間、全員ヒザから崩れ落ちた。ダメだこれって(笑)」と裏話を明かしつつ、「とにかく鼻の通りがよくなった」「どこも痛くない」と術後の経過を報告した。

あのは、改めて、手術に至った経緯を説明。「元々アレルギー体質というか。ハウスダストもダメだし、犬猫もダメだし。食べ物も結構ダメなものもあったり。花粉もそうだし、ホコリとか空気悪いところに行くだけでダメ」だそうで、「かゆくなったり、赤くなったり。鼻詰まりもあって、頭痛も出ちゃって。先月は結構、体調悪くて……」と吐露。熱も出てしまったため、病院で手術を提案され、「ツアーが2週間空くところがあったから。急だったけど」と手術を受けることにしたという。

手術当日に、手術室で待っていると、「先生がいないなと思ってたら、扉がウィーンって開いて。先生が松葉杖をついて歩いてきて。まさかの骨折してたの(笑)。ええ……? 今から骨折ってる人に手術されるの? と思って」と衝撃の展開に困惑。「これ本当の話なのよ!」と強調しながら、「“お待たせしました～”とか言ってて。僕も思わず、“大丈夫ですか……? ”って聞いたら、“大丈夫大丈夫。立ってられるから”って言われて」と爆笑しながら振り返った。

「松葉杖、両方だったからね。結構しんどそうで」と手術直前の不安をもらしたあのは、「終わったー! って思ったもん(笑)。すごいなと思ったし、こんなことある!? みたいな」と苦笑い。無事に手術は成功したが、翌日、「(担当医師が)悪化して歩けない状態になった」と聞き、「本当に命がけで最後の力を振り絞ってやってくれたんだろうなと思う。本当にありがたいし、本当に心配」と感謝しきり。最後は、「骨折してる人に手術されるのは異例というか。ビックリ。さすがでしたね。もってんな～(笑)」「マジでドリフじゃねーんだから! とは思ったけど。本当によかったです」と語って締めくくっていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。