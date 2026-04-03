フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、サービス初となるショートアニメ2作品『あんた私のことを好きだったの?』『これは二度目で最後の初恋』を、3日から配信開始した。

第1弾として配信しているのは、運命に翻弄される女性の“やり直し”を描いた作品。死の直前に夫の本心を知り、過去へ回帰するファンタジー作品『あんた私のことを好きだったの?』と、32歳の記憶を持ったまま17歳の自分に戻り、初恋をやり直す『これは二度目で最後の初恋』だ。

どちらも「ショートアニメ」という枠組みを生かし、スピーディーかつ濃密な感情の揺れ動きを楽しめる、新感覚のエンターテインメント作品となっている。

『あんた私のことを好きだったの?』のFOD配信を記念して、声優の佐藤利奈、岡本信彦のサイン入り台本を5人にプレゼントする。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

『あんた私のことを好きだったの？』

敵対する侯爵家に嫁いでから数年。お飾りの妻として開き直って生きていこうと思ったのに、まさか魔獣に襲撃されて命を落とすことになるなんて。燃え盛る炎の中私の名前を必死に叫ぶのは、私を嫌っているはずの夫だった。「あんた私のことを好きだったの？」「それなら─」次に目覚めると侯爵家に嫁ぐ直前に回帰していた。襲撃から生き延びるためには夫と良好な関係を築かなければならない。だけど私を好きなはずの夫の態度は相変わらず冷たくて…？

『これは二度目で最後の初恋』

32歳、周りに流されて生きてきた天宮琴音は、親友・佐々木愛梨の裏切りに打ちのめされた夜、事故に遭い気を失ってしまう。目を開けた先にいたのは、初恋の相手・成瀬 湊。 そこは、たった一度、本気で誰かを好きになった高校２年の春だった──

もう二度と会えないと思っていた“あの人”が、目の前にいる。

今度こそ、流されない。

今度こそ、この恋を手放さない。

大人の記憶を持ったまま始まる、二度目で最後の初恋。