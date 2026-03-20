フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」が、25年7月のリリースから好発進で推移している。モバイルアプリの調査会社「Sensor Tower」の調査で、25年12月から「ショートドラマ」ジャンルのアプリ収益とダウンロード数が国内パブリッシャーランキング1位となり、その後もトップを維持している。

海外市場の急成長をきっかけに動き出したこのプロジェクトは、なぜ独自プラットフォームという形を選び、どのような戦略でコンテンツを生み出しているのか。ローンチから半年のタイミングで、事業責任者の村上正成氏とコンテンツ責任者の荒井俊雄氏(いずれもフジテレビコンテンツ事業局)に、立ち上げの背景や制作の舞台裏、そしてその先に見据える“世界展開”まで話を聞いた――。

(左から)人気作品の『おとなの子～先生とわたしの境界線～』『BACK TO THE STORIES』(C)フジテレビ

横で作ってきたノウハウでもっと面白いコンテンツを

FOD SHORTの構想が動き出したきっかけは、2023年後半に村上氏が捉えた海外市場の変化だった。中国でショートドラマが流行していることは以前から知られていたが、それが中国国内だけの現象で終わらず、アメリカでも明確に伸び始めていたという。

さらに、日本でもその兆しが見え始め、2024年初頭には、社内でもショートドラマに対する関心が高まりつつあった。「BUMP」や「ごっこ倶楽部」といったサービスが存在感を示していたこともあり、「これはうちでもやったほうがいい」と事業計画を作成した。

一方で、コンテンツ責任者の荒井氏は、ビジネス面とは異なる角度からショートドラマの可能性を感じていた。「人類は楽をしながら進化していく生き物なので、みんながスマホを持ち、日常的に縦画面でコンテンツを見る時代になったら、ドラマも自然と縦に最適化していくだろうと感じていました」という。

その中で、「今までフジテレビが横で作ってきたノウハウや知見を使ったら、もっと面白いコンテンツを作って社会に貢献できるのではないか」と発案。市場の立ち上がりを見た村上氏と、コンテンツ市場の余白を感じた荒井氏の意識が合致し、「FOD SHORT」のスタートへ大きく踏み出した。

企画決定から配信スタートまで3カ月の作品も

ショートドラマ市場に参入する方法としては、既存のSNSや外部プラットフォームを活用する選択肢もある。実際、他局ではパートナー企業と組む形で展開する例もある中で、FOD SHORTが独自アプリという形を選んだのはなぜか。

村上氏は「やっぱり自分たちのプラットフォームでやらないと、コンテンツ展開の肝である視聴データが見えてこないので、勝負できないと思いました」と説明。フジテレビにはFODという既存の配信基盤があり、そのノウハウがあるからこそ、制作パートナーが参画しやすいという思惑もあった。

荒井氏は「FOD SHORTの強みは、FODにつながるプラットフォームであり、フジテレビという看板もあることなんです。だからこそ“一緒にやりたい”、“この場で力を発揮したい”と思ってくれる優秀な制作パートナーさんと組めているのだと思います」とメリットを明かす。

制作パートナーがFOD SHORTに魅力を感じる理由としては、作品の幅広さがある。中国型の手法をそのままなぞるのではなく、国内で先行する“不倫”“復讐”といったインモラルな路線一辺倒でもない。「とにかくいろんな作品をやっていかないと、勝ち筋が分からないと、村上と話し合って制作方針を決めました」と荒井氏は語る。

その結果、「王道なテーマがヒットしているように感じます」(荒井氏)。教師と生徒の恋愛を描く『おとなの子～先生とわたしの境界線～』、タイムリープして高校時代に亡くなった友人を助ける物語『BACK TO THE STORIES』など、地上波でも通用しそうなテーマが人気になっているという。

さらに、プラットフォーム側が少人数ゆえ、意思決定の速さも大きい。「“この企画はどうですか?”と相談されて、知らない人に“やっぱりダメです”となることがあまりないスタイルになっていると思います」と、方針が分かりやすい体制だという。

企画決定から配信スタートまで、制作期間は「一番短いものでいうと3カ月、大体半年ぐらい」(荒井氏)だといい、編成や営業、クライアントなど多くの関係者が関わる地上波GP帯の連ドラに対し、格段に速い。現在、FOD SHORTでは二桁を超える作品が同時に進行しており、この事業のスピード感を物語っている。

ただ、速く作ること自体が目的なのではなく、良いものを成立させるために、「判断を遅らせないこと」を重視している。

FOD SHORTに参加する監督やディレクターは、すでに縦型で結果を出している外部人材を招く一方で、地上波ドラマの経験者が“縦をやりたい”と参加してくるケースも出てきた。荒井氏によると、『監察医 朝顔』『波うららかに、めおと日和』などを手がけるフジテレビのベテラン監督・平野眞氏も企画を持ち込んできたという。

地上波4月改編の新番組では、組織やジャンルの枠を越えた制作体制が進んでおり、FOD SHORTとしても「ドラマ制作経験に限らず、新しいチャレンジを共にしてもらえる制作体制を目指してます」(荒井氏)という姿勢だ。