3つの人格を抱えるイケメン社長との恋を描く――フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『Who DID Love?』(全70話)を、27日から独占配信。大久保桜子、葉山侑樹らが出演している。

『Who DID Love?』

主人公は、マッチングアプリを開発するスタートアップ企業のCEO・来栖ハヤト(葉山)。華やかな外見とは裏腹に、幼少期のトラウマから複数の人格を抱える解離性同一性障害(DID)を患っている。そこに、コミュニケーションが苦手な幼なじみ・仁科アキ(大久保)が再び関わることで、ハヤトの“脳内”と現実が交差する不思議な関係が生まれていく。

アキは、ハヤトの別人格である“ソウタ”“タツキ”ともメッセージを通じて交流を深めていくが、彼の過去を知る投資家の存在が影を落とす。仕事にも恋にも不器用な2人が、それぞれの傷と向き合いながら関係を築いていく姿が描かれる。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホ視聴に最適化されており、毎日5話ずつ無料で楽しむことができる。

コメントは、以下の通り。

大久保桜子

「台本を読んだ時に、素直になれずにすれ違ったりする２人がとにかくもどかしくて、でも可愛くてつい応援したくなりました。

内気なアキちゃんがハヤトくんを過去のトラウマから救い出せるのかぜひ見守っていただけると嬉しいです。

個人的にフェアミーの社員である津村と森田の掛け合いが毎回面白くて可愛いので、そこも注目ポイントです（笑）」

葉山侑樹

「ショートドラマならではの展開の早さ、脳内と現実２つの世界の物語、そしてそこに大野監督の世界感が加わり、新感覚のラブストーリーとなっております。

個人的にショートドラマ撮影が初めてでしたので、貴重な体験をさせていただきました！

社長という立場や過去のトラウマから、他人に自分を曝け出すことができずにいたハヤトが、アキと出会い様々な場面に直面することによって葛藤する彼の姿に注目していただけたらと思います」

【編集部MEMO】

縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」ではほかにも、『なんでもないトマトなのに』『弟に人生を喰われる前に、タイムリープ-天才作家・夏樹光流-』『恥じらい探偵～そんなことしたら推理力上がっちゃう!～』『僕ら新宿２丁目で悪いことしてる』『令嬢は夜の蝶になりたい』『子供部屋おばさんの恋』『私のスマホが呪われた』『道端で拾われたわんこ系男子は御曹司!?』『「痴漢!!!」と言われた、田中さん』『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』『そば屋のおっさん、実は最強のフィクサー』『No.1ホストとの恋は誰も邪魔できない ～大富豪一族から追い出された僕の華麗なる転身～』『バイバイフレンド』『このあと、滅茶苦茶〇〇〇した』『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』『あなたの遺伝子をください』といったオリジナルショートドラマを配信している。

(C)フジテレビ