レストランのテーブルに置かれた、ただのトマト。だが、それをきっかけに7人の男女の嘘と本性が暴かれていく――。フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『なんでもないトマトなのに』(全75話)を、20日から独占配信する。

【演劇】×【レストラン】という革新的なライブ型エンターテインメントとして観客を魅了してきた人気シリーズ「劇メシ」。その中でも、独創的な構成で高い評価を獲得した人気演目『なんでもないトマトなのに』を、縦型ショートドラマとして映像化する。

本作は、とあるレストランに集められた7人の男女を中心に、“目の前に置かれたトマト”をきっかけとして、隠された嘘や本性が次々と露わになっていく、戦慄のミステリー・サスペンスだ。

主演を務めるのは、本作が縦型映像作品での初主演となる竜星涼。『獣電戦隊キョウリュウジャー』で主演を務めたほか、ドラマ『ひよっこ』、『アンナチュラル』、『同期のサクラ』、『VIVANT』など数々の話題作に出演。映画『orange』、『ぐらんぶる』、『弱虫ペダル』などでも幅広い役柄を演じ、注目を集める実力派俳優が、料理人・那須冬矢を演じる。

那須の謎めいた言葉に翻弄される客のひとり・国見愛子を演じるのは浅川梨奈。映画『咲-Saki-』、『人狼ゲーム マッドランド』、『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』シリーズで藤原千花役を務め、俳優として多彩なジャンルで確かなキャリアを築いている。

鴨川晴人役には、2021年からソロアーティスト活動を開始し、国内外で活動の幅を広げる岩橋玄樹。ドラマ『幽かな彼女』、『部活、好きじゃなきゃダメですか?』、『恋愛ルビの正しいふりかた』で俳優としても活躍を見せた。

さらに、舞台と映像の双方で高い評価を受ける俳優・平埜生成も出演。主演ドラマ『バウンサー』や、『カムカムエヴリバディ』、『虎に翼』など幅広い役柄を演じ、舞台『ロミオとジュリエット』や『テニスの王子様』シリーズなどでも確かな表現力を発揮してきた彼が、寺島亮輔役を演じる。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信。スマホ視聴に最適化されており、毎日5話ずつ無料で楽しむことができる。

コメントは、以下の通り。

竜星涼



「縦型のショートドラマという新しいジャンルを主演という立場で挑戦させてもらいました。

縦型という新しい可能性と、１話約90秒で終わる短いドラマをどのように繋げていくのか。

やっていることは普段と変わりませんが、見る側にはとても面白い発見があるように感じました。

見た目は美しくても、中身はぐちゃぐちゃで醜い。

そんなトマトのような人間たちの人間らしいサバイバルをみなさんにもヒリヒリしながら最後まで見ていただけたらと思います。 お楽しみに」

浅川梨奈

「人間はどれだけ繕っても、結局は自分が１番可愛い生き物で、自分を守るためであれば手段を選ばない生き物だと思っています。

一見不思議な『なんでもないトマトなのに』というタイトルの意味をぜひ最後まで見て理解していただけたらと思います。

作品のテイストとは打って変わって仲が良く暖かい空気で進んだ撮影の日々がとても愛おしいです。

縦型の長編は今回が初めてなので、ぜひ移動中など空いた時間に見ていただけたら嬉しいです」

岩橋玄樹

「今回僕が演じた鴨川という役は、“完璧な人間でありたい”と願う一方で、人間らしい欲求も抱えている人物で、その二面性を表現することがとても難しくもありました。でもその分、俳優として一歩ステップアップできた作品になったと感じています。物語も、台本を読めば読むほど面白く、何度観てもさまざまな角度から楽しんでいただける作品です。それぞれの視点で、この作品を楽しんでいただけたら嬉しいです」

小野塚勇人

「この度『なんでもないトマトなのに』に出演させて頂きます。ショートドラマの短さを活かした作品で毎話ハラハラする展開になっていると思います。そんなことしなくてもいいのになぜかそうしてしまう。人間の矛盾をうまくついたゲームとなっています。是非楽しんでください」

篠崎彩奈

「台本を読んだとき、初めて挑戦する役柄にワクワクしました。

一見信じられないような出来事ですが、そこにいるのは決して現実離れしていない人たち。だからこそ、人間の弱さや醜さ、リアルな感情が浮き彫りになっている作品だと思います。

『なんでもないトマトなのに』

ぜひ、ハラハラドキドキしながら観ていただきたいです」

田中偉登

「『なんでもないトマトなのに』

このタイトルからは想像できないほどに、人間の心に潜む小さな黒い渦が大きく暴れ出し、目の前に置かれた“トマト”にたくさんの意味を持つ作品となっています。

そして、縦型作品ということで登場人物全員の感情が、より身近にダイレクトに伝わる作品になっていると思います。

皆さんもトマトを食べる際はご注意ください」

高梨優佳

「玉紀役を演じさせて頂きました！

台本を貰った時から、玉紀はかなり私とは違ったタイプなのでどんな風に演じようか、不安や緊張もありましたが、人となかなか目を合わせられなかったり注目されると喋れなかったり、細かく玉紀の人柄や生活を私なりに表現しました。

自分だったらこの状況でどう行動するか考えてみたり。ぜひ楽しんでみて頂けると嬉しいです！」

平埜生成

「撮影現場はトマトまみれでした。トマトを食べなければ生き延びられる。その摩訶不思議な設定、新たなデスゲームを楽しむように、トマトを食べ、無理やり食べさせ、トマトだらけになる日々でした。俳優、監督だけでなく、全スタッフの熱量も凄まじかった。このチームに出会えて、しあわせでした。ぜひ、ご覧ください！」

【編集部MEMO】

縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」ではほかにも、『弟に人生を喰われる前に、タイムリープ-天才作家・夏樹光流-』『恥じらい探偵～そんなことしたら推理力上がっちゃう!～』『僕ら新宿２丁目で悪いことしてる』『令嬢は夜の蝶になりたい』『子供部屋おばさんの恋』『私のスマホが呪われた』『道端で拾われたわんこ系男子は御曹司!?』『「痴漢!!!」と言われた、田中さん』『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』『そば屋のおっさん、実は最強のフィクサー』『No.1ホストとの恋は誰も邪魔できない ～大富豪一族から追い出された僕の華麗なる転身～』『バイバイフレンド』『このあと、滅茶苦茶〇〇〇した』『ぼくらの界隈 ～歌舞伎町のボニーとクライド～』『あなたの遺伝子をください』といったオリジナルショートドラマを配信している。

(C)フジテレビ/えのもとぐりむ