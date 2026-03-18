何を着せても何をかぶせても可愛いサンリオキャラクターズですが、今回は、蒸したてほかほかの「シュウマイ」にされてしまったようです(笑)

タカラトミーアーツから、カプセルトイ「サンリオキャラクターズ シュウマイ」(全5種)が登場☆

グリーンピースの帽子がポイントだよ♪

シュウマイの皮のお洋服もかわいいね♡

3月中旬～全国のカプセルトイ自販機で順次発売★

(@sanrio_newsより引用)

シュウマイの皮に身を包んだキャラクターたち。やっぱり、どんな格好をしても可愛いですね。頭のグリーンピースがチャームポイントだと思うのですが、これ「帽子」なのだとか(笑)。帽子としての役割はほぼ果たしていませんが、かわいいから良し!

ラインナップは、「あひるのペックル」「けろけろけろっぴ」「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」の全5種。あまりの可愛さに、SNSでは「何これ～可愛い～w」「可愛い。けろっぴとペックルいる!」「グリーンピースの帽子が最高です 絶対集めたい」「天才かも」と話題に。

1回300円で、3月中旬から順次、全国のカプセルトイ自販機に登場します。私たちのハートをほかほかにしてくれそうなシュウマイキャラクターズ。見つけたら、回しちゃってくださいね。