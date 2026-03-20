アパレルメーカーであるブランチ・アウトは、サンリオの「サンリオキャラクターズ」の特別デザインを用いた春夏向けのウェアを製作。全国のドン・キホーテ(一部店舗を除く)にて3月20日より発売される。

にしむらゆうじ氏独自なタッチで描かれたゆるっとした表情が愛くるしいデザインを用いたTシャツ(2,199円)。キャラクターのピックアップ柄や、集合イラスト、総柄のプリントや、さがら刺繍を施したかわいいTシャツが5アイテム登場する。Tシャツには、可愛く収納できる専用ハンガーがセットで付いてくる。

前弾で好評だったウェア・グッズを再販売する。

アパレルラインナップは、ハーフパンツ(2,199円）、靴下4足セット(1,429円)、ポケット付き半袖Tシャツ(2,199円)、刺しゅう半袖Tシャツ(2,199円)、バックプリント半袖Tシャツ(2,199円)、総柄半袖Tシャツ(2,199円)、総柄ショートパンツ(1,759円)、ハーフパンツ(2,199円)、半袖ジャージ上下セット(4,399円)、半袖パイル上下セット (5,499円)。

グッズのラインナップは、シュシュ(1,429円)、ヘアバンド(1,429円)、ぬいぐるみ風ショルダーバッグ(3,299円)。

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO,661604】 (C)studio UG – NishimuraYuji

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