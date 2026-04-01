「たけのこの里、建設中。」という一文とともに公開された一枚のビジュアル。その内容は、なんとたけのこの里をモチーフにしたタワーマンションの建設告知でした。

タワマンと言うよりも…

明治「たけのこの里」公式X（@takenoko_meiji）の投稿には、「#タワーマンション」「#建設中」「#分譲」といったハッシュタグが並び、まるで本物の不動産広告のような雰囲気が漂っています。

公開されたビジュアルを見ると、そこに描かれているのは、おなじみのたけのこのフォルムを大胆に建築へ落とし込んだタワーが。私たちが知っているタワーマンションとは少し違う気もしますが、上下に連なる節のような構造は、まさに「たけのこの里」そのものです。

このまさかの告知に「住む」「入居します。」「きのこの山派は入居断られるだろうな」「一戸建てのきのこの山がいいなぁ」と、早くも入居希望者が。一方、そのフォルムからは「絵面が完全にバベルの塔なんよ」「すごく、神の怒りを買いそう。」といった声も寄せられています。

果たして、販売価格はいくらになるんでしょうか……?