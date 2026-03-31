お菓子は基本的に食べられるものですが、中には「食べるのがもったいない」と思わせるものも多くあります。

芸術的なアイシングクッキーのメイキング動画を発信する、お菓子クリエイター・まんなたぬきさんのYouTubeチャンネル「まんなたぬきManna-Tanuki」では、人気キャラ・カービィのクッキーを作る動画が反響を集めています。

まず、いろいろな形をしたクッキーをカービィ色であるピンク色に染め上げていきます。

細い線で器用に縁取っていく

コルネで綺麗に縁取りしていく様子は、まさに職人技。まんなさんの器用さが随所に光っています。

今回は、カービィ自身だけでなく、カービィが吸い込む食べ物もすべて手作り。『星のカービィ』シリーズに登場する回復アイテム「マキシムトマト」をはじめ、さまざまな食べ物を作っていきます。それにしてもちっちゃい……。

そして、カービィの身体を構成する複数のクッキーを重ね、食べ物をカービィの口の周りに配置します。

最後に手足を重ねて完成しました!

このクッキー、ただ単に「美味しそうなクッキー」というわけではありません。カービィの身体を回すと、周囲の食べ物をカービィが吸い込んでいるかのように見える遊び心も盛り込まれているのです。

アイテムを吸い込んでいるカービィを見事に再現

まんなさんのお菓子作りの技術とユーモアが詰まった一品となっており、食べてしまうのはもったいないですね。動画のコメント欄には「クオリティと発想がすごい」「普通におもちゃで欲しい…」など、絶賛の声が寄せられ、183万回再生と大きな反響を呼んでいます。